Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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19.08.2026 12:26:25
Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt mittags
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt mittags.
Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.04 Prozent leichter bei 26’117.92 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.191 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.068 Prozent stärker bei 26’146.12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 26’128.36 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26’073.18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’153.14 Punkten verzeichnete.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 1.41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der DAX 24’830.98 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der DAX 24’400.65 Punkte auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 19.08.2025, einen Stand von 24’423.07 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.43 Prozent zu. Bei 26’573.50 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 1.45 Prozent auf 74.06 EUR), Daimler Truck (+ 1.31 Prozent auf 45.57 EUR), Heidelberg Materials (+ 0.90 Prozent auf 156.90 EUR), Airbus SE (+ 0.88 Prozent auf 211.65 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.64 Prozent auf 33.02 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-1.61 Prozent auf 56.32 EUR), Zalando (-1.10 Prozent auf 22.43 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.07 Prozent auf 518.00 EUR), QIAGEN (-1.05 Prozent auf 36.45 EUR) und Commerzbank (-0.90 Prozent auf 38.65 EUR).
DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’397’418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 215.187 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick
Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.47 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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