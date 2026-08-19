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Index-Performance im Blick 19.08.2026 12:26:25

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt am Mittwochmittag

Pluszeichen in Europa: STOXX 50 steigt am Mittwochmittag

Der STOXX 50 kommt am Mittwoch nicht vom Fleck.

Rio Tinto
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Am Mittwoch bewegt sich der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.03 Prozent höher bei 5’472.67 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.071 Prozent fester bei 5’474.97 Punkten, nach 5’471.06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 5’470.32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’483.53 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0.762 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5’385.08 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der STOXX 50 bei 5’083.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4’596.74 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.40 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. 4’674.85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 0.96 Prozent auf 5.39 GBP), Airbus SE (+ 0.88 Prozent auf 211.65 EUR), AstraZeneca (+ 0.60) Prozent auf 118.77 GBP), Enel (+ 0.56 Prozent auf 9.52 EUR) und Rio Tinto (+ 0.51 Prozent auf 71.56 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen National Grid (-1.24 Prozent auf 11.96 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.07 Prozent auf 518.00 EUR), UniCredit (-0.91 Prozent auf 82.84 EUR), RELX (-0.71 Prozent auf 25.22 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-0.68 Prozent auf 84.48 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4’517’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 624.840 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 7.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.51 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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