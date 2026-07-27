Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 234 Euro belassen. Da Airbus und Boeing bis in die 2030er-Jahre hinein ausverkauft seien, seien die Bestellungen auf der Luftfahrtmesse Farnborough erneut eher moderat ausgefallen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem konzentrierten sich Flugzeugbestellungen mittlerweile weniger auf solchen Messen. Zur Stimmung auf der Messe merkte Harned an, dass es allgemeinen Optimismus hinsichtlich der Fortschritte der Flugzeugbauer beim Hochfahren der Produktion gebe./mis/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
234.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
208.65 €
|
Abst. Kursziel*:
12.15%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
209.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.85%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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