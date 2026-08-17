Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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17.08.2026 12:26:52
CAC 40-Handel aktuell: So steht der CAC 40 am Montagmittag
Am ersten Tag der Woche halten sich die Anleger in Paris zurück.
Der CAC 40 gibt im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0.16 Prozent auf 8’622.69 Punkte nach. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.513 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.095 Prozent schwächer bei 8’628.62 Punkten, nach 8’636.80 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’620.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8’643.90 Einheiten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der CAC 40 auf 8’338.81 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7’952.55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, stand der CAC 40 bei 7’923.45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5.22 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’755.03 Punkte. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Diese CAC 40-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 101’315 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 225.484 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.66 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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