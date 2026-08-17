Verluste in Paris: CAC 40 gibt zum Start des Montagshandels nach

Um 09:11 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.04 Prozent auf 8’633.55 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.513 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.095 Prozent leichter bei 8’628.62 Punkten, nach 8’636.80 Punkten am Vortag.

Bei 8’628.33 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tagestief, während er hingegen mit 8’642.75 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 17.07.2026, einen Wert von 8’338.81 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, mit 7’952.55 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 7’923.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5.35 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19’779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 225.484 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.78 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch