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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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22.07.2026 12:43:56

Airbus SE Outperform

Airbus
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus anlässlich eines Updates zur Geschäftsentwicklung im Rahmen der Farnborough Airshow von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele für 2029 bildeten einen konstruktiven Rahmen für den Flugzeugbauer und hätten die inzwischen gedämpften Erwartungen der Investoren übertroffen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die Neubewertung der Aktie weiter stützen. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
225.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
207.15 € 		Abst. Kursziel*:
8.62%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
206.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.04%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
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