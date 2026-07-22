Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus anlässlich eines Updates zur Geschäftsentwicklung im Rahmen der Farnborough Airshow von 215 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele für 2029 bildeten einen konstruktiven Rahmen für den Flugzeugbauer und hätten die inzwischen gedämpften Erwartungen der Investoren übertroffen, schrieb Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte die Neubewertung der Aktie weiter stützen. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 06:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
225.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
207.15 €
|
Abst. Kursziel*:
8.62%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
206.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.04%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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