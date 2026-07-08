Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Seit Jahresbeginn sei die Zahl der ausgelieferten Flugzeuge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 15 Prozent gestiegen, schrieb Ken Herbert in einer Einschätzung am Mittwoch. Die Auslieferungszahlen im zweiten Quartal sollten sich positiv auf den Aktienkurs auswirken, denn die Zahlen seien besser als erwartet./rob/bek/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
197.56 €
|
Abst. Kursziel*:
1.24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
199.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.04%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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