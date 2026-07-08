Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 210 auf 236 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim am 21. Juli anstehenden Update zur Geschäftsentwicklung liege der Fokus auf einer möglichen Mittelfrist-Prognose für das Verkehrsflugzeug-Geschäft, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht moderate Risiken. Zudem stünden am 29. Juli die Quartalszahlen auf der Agenda, für die er optimistischer sei als der Marktkonsens./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Buy
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
236.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
197.56 €
|
Abst. Kursziel*:
19.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
198.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.95%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
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