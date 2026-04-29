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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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29.04.2026 11:16:06

adidas Outperform

adidas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Der Ausblick sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Outperform
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adidas 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Analyst Name::
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