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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Der Ausblick sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.