adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
135.50CHF
11.50CHF
9.27 %
12:12:48
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.04.2026 11:16:06
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Der Ausblick sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
147.65 €
|
Abst. Kursziel*:
65.93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
147.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65.76%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu adidas
|
12:26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
11:52
|Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an adidas-Aktie (finanzen.ch)
|
11:15
|Adidas profits boosted by early World Cup sales (Financial Times)
|
11:07
|Analyse: Buy-Bewertung für adidas-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.ch)
|
09:48
|Analyse: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform an adidas-Aktie (finanzen.ch)
|
09:33
|Goldman Sachs Group Inc.: Neutral für adidas-Aktie (finanzen.ch)
Analysen zu adidas
|11:16
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:15
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:45
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:16
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:15
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:45
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:16
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|10:15
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|24.04.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|21.04.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.11.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.24
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08:57
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:45
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:45
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.03.26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|134.65
|8.59%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:30
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Hold
|11:23
|
UBS AG
Scout24 Buy
|11:23
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|11:22
|
UBS AG
DWS Group Buy
|11:22
|
Barclays Capital
TotalEnergies Overweight
|11:21
|
Barclays Capital
Iberdrola Equal Weight
|11:21
|
JP Morgan Chase & Co.
thyssenkrupp Neutral