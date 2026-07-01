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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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02.07.2026 12:18:32

adidas Kaufen

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 208 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die hohe Markenbegehrlichkeit und die Effekte der Fußball-WM sollten dem Sportartikelkonzern im zweiten Quartal währungsbereinigt zweistellige Umsatzwachstumsraten in fast allen Regionen bescheren, schrieb Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern würde ihn eine leichte Erhöhung der Jahresziele nicht überraschen. Der Experte schraubte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 10:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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