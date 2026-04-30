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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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30.04.2026 13:10:07

adidas Hold

adidas
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Kampagne für die Fußball-WM 2026 sei erfolgreich gestartet, schrieb Nick Anderson am Donnerstag angesichts überraschend guter Ergebnisse im ersten Quartal./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: adidas Hold
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
147.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.51%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
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