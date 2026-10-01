ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB vor Quartalszahlen von 83 auf 82 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz wahrscheinlich fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei ABB sei die Nachfrage im Segment Gleichstromtechnik stark./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
82.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
78.74 CHF
|
Abst. Kursziel*:
4.14%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
78.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.15%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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12:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Mittag in Rot (finanzen.ch)
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09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
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08.10.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
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08.10.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Donnerstagnachmittag im Minusbereich (finanzen.ch)
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08.10.26
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Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|11:02
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|78.70
|-0.13%
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