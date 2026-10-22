ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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22.10.2026 12:48:34
ABB (Asea Brown Boveri) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die jüngsten Quartalszahlen demonstrierten die operative Stärke des Technologieunternehmen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angeführt werde sie von der starken Auftragsdynamik für Rechenzentren./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
70.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
13.96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68.72 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.41%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
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