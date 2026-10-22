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22.10.2026 12:48:34

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

ABB
68.72 CHF -4.12%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die jüngsten Quartalszahlen demonstrierten die operative Stärke des Technologieunternehmen, schrieb Richard Dawson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angeführt werde sie von der starken Auftragsdynamik für Rechenzentren./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 16:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
70.20 CHF 		Abst. Kursziel*:
13.96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
68.72 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
16.41%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
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12:48 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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