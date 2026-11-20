Heute vor 5 Jahren wurde die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 32.06 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie investiert, befänden sich nun 311.930 ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen ABB (Asea Brown Boveri)-Anteile wären am 19.11.2026 21’279.85 CHF wert, da der Schlussstand 68.22 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 112.80 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 122.83 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch