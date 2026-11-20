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20.11.2026 16:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 65,64 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 3,8 Prozent auf 65,64 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'624 Punkten liegt. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,06 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,28 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'072'813 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 89,14 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,80 Prozent könnte die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 54,22 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,940 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,19 USD belaufen. ABB (Asea Brown Boveri) veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,53 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 7.92 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 7.26 Mrd. CHF umgesetzt.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,35 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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