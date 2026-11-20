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20.11.2026 12:29:00
ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,9 Prozent auf 65,58 CHF.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,9 Prozent auf 65,58 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'645 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bei 65,30 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,28 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'466'413 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.
Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,22 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 20,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,940 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 USD ausgeschüttet werden. Am 20.10.2026 hat ABB (Asea Brown Boveri) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,53 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.92 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 7.26 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Bilanz für Q4 2026 wird am 28.01.2027 erwartet. ABB (Asea Brown Boveri) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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