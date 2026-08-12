Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich schlussendlich schwächer

Zum Handelsende tendierte der SLI im SIX-Handel 0.68 Prozent schwächer bei 2’321.81 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.093 Prozent auf 2’335.52 Punkte an der Kurstafel, nach 2’337.69 Punkten am Vortag.

Bei 2’317.14 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2’335.89 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der SLI bereits um 0.818 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 2’283.28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der SLI mit 2’095.02 Punkten gehandelt. Der SLI lag vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 1’983.76 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2’352.31 Punkten. 1’915.56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 3.01 Prozent auf 203.60 CHF), VAT (+ 1.87 Prozent auf 642.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.02 Prozent auf 83.48 CHF), Sandoz (+ 0.80 Prozent auf 72.64 CHF) und Sonova (+ 0.42 Prozent auf 240.00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Richemont (-3.15 Prozent auf 193.70 CHF), Alcon (-3.01 Prozent auf 59.22 CHF), Logitech (-2.95 Prozent auf 82.14 CHF), Geberit (-1.90 Prozent auf 546.40 CHF) und SGS SA (-1.81 Prozent auf 94.26 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die Aktie im SLI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3’605’571 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 317.007 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch