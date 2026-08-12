|Strategische Allianz
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12.08.2026 16:01:00
ABB-Aktie im Plus: Partnerschaft mit Vale für Digitalisierung der Eisenerzproduktion
ABB und Vale haben eine strategische Allianz vereinbart.
Auch die Nachhaltigkeit der Produktion soll damit gesteigert werden, wie ABB am Mittwoch mitteilte. In der Pilotanlage Conceição II in Itabira, welche bereits auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz umgerüstet wurde, stieg demnach die Produktivität bereits um 25 Prozent. Gleichzeitig nahm die Zahl der manuellen und damit sicherheitsrelevanten Eingriffe in den Produktionsprozess ab.
Finanzielle Details zum Auftrag werden keine genannt.
Die ABB-Aktie notiert am Mittwoch an der SIX zeitweise 1,94 Prozent höher bei 84,24 Franken.
cf/hr
Zürich (awp)
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