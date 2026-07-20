Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’311 -0.2%  SPI 20’092 -0.3%  Dow 52’146 -0.8%  DAX 24’846 0.1%  Euro 0.9229 -0.1%  EStoxx50 6’239 0.1%  Gold 4’025 0.4%  Bitcoin 51’776 -0.9%  Dollar 0.8065 -0.2%  Öl 88.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: AMC Entertainment gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Ausblick: Novartis öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SAP-Aktie vor Zahlen: Morningstar-Erwartungen zu Cloud-Geschäft und Marge
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rohstoffkurse am Vormittag
Suche...
eToro entdecken

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

79.94
CHF
0.74
CHF
0.93 %
10:10:27
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.07.2026 09:19:45

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

ABB
79.88 CHF 2.12%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal hätten die anhaltende Stärke der Elektrifizierungsmärkte unterstrichen, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies reiche jedoch nicht aus, um die Bedenken der Investoren hinsichtlich der teuren,, geplanten Übernahme von Rotork zu zerstreuen, auch wenn der Deal strategisch sinnvoll sei./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
79.78 CHF 		Abst. Kursziel*:
0.28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
79.88 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
0.15%
Analyst Name::
Richard Dawson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:19 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 ABB Kaufen DZ BANK
16.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen