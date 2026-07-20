ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Die Zahlen des Technologiekonzerns für das zweite Quartal hätten die anhaltende Stärke der Elektrifizierungsmärkte unterstrichen, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies reiche jedoch nicht aus, um die Bedenken der Investoren hinsichtlich der teuren,, geplanten Übernahme von Rotork zu zerstreuen, auch wenn der Deal strategisch sinnvoll sei./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
79.78 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.28%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
79.88 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.15%
|
Analyst Name::
Richard Dawson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
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09:28
|Schwacher Handel in Zürich: SLI verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
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17.07.26
|Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SMI letztendlich steigen (finanzen.ch)
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17.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
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17.07.26
|Börse Zürich in Grün: SMI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
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17.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie (finanzen.ch)
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17.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) büsst am Mittag ein (finanzen.ch)
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17.07.26
|Aufschläge in Zürich: SMI am Mittag freundlich (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
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|ABB Hold
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|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
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|RBC Capital Markets
|09:19
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
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|ABB Kaufen
|DZ BANK
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|ABB Kaufen
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|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:19
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|79.92
|0.91%
Aktuelle Aktienanalysen
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