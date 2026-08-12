Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Handelsende

Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0.86 Prozent schwächer bei 14’449.47 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.692 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.152 Prozent tiefer bei 14’553.14 Punkten, nach 14’575.25 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’555.50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’413.15 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0.857 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14’235.09 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der SMI mit 13’119.53 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der SMI 11’886.41 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.07 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 3.01 Prozent auf 203.60 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.02 Prozent auf 83.48 CHF), Holcim (+ 0.39 Prozent auf 71.88 CHF), Swiss Re (+ 0.26 Prozent auf 137.20 CHF) und Zurich Insurance (+ 0.17 Prozent auf 589.20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Richemont (-3.15 Prozent auf 193.70 CHF), Alcon (-3.01 Prozent auf 59.22 CHF), Logitech (-2.95 Prozent auf 82.14 CHF), Geberit (-1.90 Prozent auf 546.40 CHF) und Lonza (-1.60 Prozent auf 566.20 CHF).

SMI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’605’571 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 317.007 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Unter den SMI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.18 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch