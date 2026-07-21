ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
83.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
80.08 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.65%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
80.24 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.44%
|
Analyst Name::
Sebastian Kuenne
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
09:29
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Zürich: SLI zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
20.07.26
|SMI aktuell: SMI schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
20.07.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Verluste in Zürich: SMI am Montagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Montagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.04.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|27.03.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|09:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|80.06
|0.98%
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