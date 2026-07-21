Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’260 0.0%  SPI 20’021 -0.1%  Dow 51’839 -0.6%  DAX 24’859 0.1%  Euro 0.9257 0.1%  EStoxx50 6’253 0.4%  Gold 4’063 1.4%  Bitcoin 53’722 1.7%  Dollar 0.8104 0.0%  Öl 88.6 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NKB-Aktie: Nidwaldner Kantonalbank steigert Kundengelder deutlich
Stadler Rail-Aktie in Grün: IT-Systeme nach Cybervorfall nicht kompromittiert
Lindt & Sprüngli-Aktie etwas tiefer: Ziele in schwierigem Umfeld bestätigt
Lumentum schlechter als breiter Chipsektor: Barclays stuft Aktie hoch und setzt auf KI-Comeback
Rheinmetall, RENK und HENSOLDT legen nach schwachen Tagen zu - Das steckt dahinter
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

80.14
CHF
0.86
CHF
1.08 %
10:31:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.07.2026 09:34:22

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

ABB
80.24 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB nach Zahlen zum zweiten Quartal von 81 auf 83 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Industriegüterhersteller habe bei Umsatz und Profitabilität stark abgeschnitten, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hohe Kosten hätten jedoch enttäuscht und unter dem Strich zu verfehlten Erwartungen geführt./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 17:38 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
83.00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
80.08 CHF 		Abst. Kursziel*:
3.65%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
80.24 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
3.44%
Analyst Name::
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:34 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 ABB Kaufen DZ BANK
16.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen