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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Zahlen am 16. Juli dürften ein weiteres gutes Quartal des Technologiekonzerns belegen, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Eine weiter starke Nachfrage im Rahmen des guten Umfelds für Rechenzentren sollte erneut für positive Überraschungen im Bereich Elektrifizierung sorgen./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2026 / 19:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 04:01 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.