ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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12.08.2026 13:49:44
Bernstein Research: Market-Perform für ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Bernstein Research-Analyst Chad Dillard das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Die Zahl der Mechaniker, Elektriker und Schlosser begrenze das Tempo des Aufbaus von Datenzentren in den USA, schrieb Chad Dillard in einer Branchenstudie am Mittwoch. Das entsprechende Arbeitskräftepotenzial dort sei geringer, als es statistische Daten suggerierten. Die Einstellungsquoten dieser Facharbeiter hätten sich von einem Höhepunkt im Jahr 2023 abgeschwächt. Das Arbeitskräfteangebot begrenze den Aufbau von Datenzentren bis 2030 auf 35 Gigawatt jährlich. Dieser personelle Engpass werde die Unternehmen dazu bewegen, in der Fertigung auf Modularisierung zu setzen.
Aktienanalyse online: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 13:31 Uhr ging es für das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1.5 Prozent auf 83.92 CHF. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 16.59 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden über SIX SX 383’310 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 43.8 Prozent nach oben. ABB (Asea Brown Boveri) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 20.10.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 23:49 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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