FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe starke Zahlen zum zweiten Quartal abgeliefert und wie erwartet den Wachstumsausblick aus eigener Kraft für 2026 angehoben, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angekündigte Übernahme von Rotork dürfte den Umsatz von ABB um 3 Prozent steigern und sich leicht positiv auf die Margen auswirken. Aufgrund des hohen Kaufpreises sollte der Deal jedoch erst im zweiten Jahr nach der Integration geringfügig zum Gewinn je Aktie beitragen./edh/la;