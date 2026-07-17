Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’290 0.2%  SPI 20’075 0.0%  Dow 52’553 -0.2%  DAX 24’756 -0.6%  Euro 0.9231 -0.2%  EStoxx50 6’227 -0.9%  Gold 3’996 0.6%  Bitcoin 50’961 -1.2%  Dollar 0.8075 -0.2%  Öl 85.6 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998ABB1222171Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Overweight
ABB (Asea Brown Boveri)-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
SpaceX-Aktie vor dem Kollabs? Darum warnt Börsenexperte Jeremy Grantham vor einem Crash
Planung des ETF-Portfolios: Verschiedene Simulationen unter der Lupe
Suche...
eToro entdecken

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

77.86
CHF
-0.40
CHF
-0.51 %
12:28:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.07.2026 11:45:09

ABB (Asea Brown Boveri) Hold

ABB
77.66 CHF -1.36%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ABB auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Franken belassen. Der Technologiekonzern habe starke Zahlen zum zweiten Quartal abgeliefert und wie erwartet den Wachstumsausblick aus eigener Kraft für 2026 angehoben, schrieb Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die angekündigte Übernahme von Rotork dürfte den Umsatz von ABB um 3 Prozent steigern und sich leicht positiv auf die Margen auswirken. Aufgrund des hohen Kaufpreises sollte der Deal jedoch erst im zweiten Jahr nach der Integration geringfügig zum Gewinn je Aktie beitragen./edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Hold
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
77.72 CHF 		Abst. Kursziel*:
-9.93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77.66 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.86%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?