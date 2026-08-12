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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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12.08.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) schiebt sich am Vormittag vor

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri). Zuletzt stieg die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 83,62 CHF.

ABB
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 83,62 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'539 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,86 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,18 CHF. Zuletzt wechselten 109'470 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 89,14 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie somit 6,19 Prozent niedriger. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,66 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,02 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,18 USD. Im Vorjahr erhielten ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre 0,940 CHF je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ABB (Asea Brown Boveri) am 16.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.51 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.31 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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