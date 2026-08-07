Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
Plus500 Depot

ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 09:29:00

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit Verlusten

ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von ABB (Asea Brown Boveri) gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 81,98 CHF ab.

ABB
82.43 CHF -0.22%
Kaufen Verkaufen

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 81,98 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'566 Punkten steht. In der Spitze fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 81,80 CHF. Mit einem Wert von 82,04 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 105'814 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 52,66 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 35,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

ABB beteiligt sich an US-Firma LevelTen Energy - ABB.Aktie verliert

ABB-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Juli

SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 5 Jahren abgeworfen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3568 16.06.2028 157230609
Long 12.3727 18.12.2026 148620022
Long 816.6 18.09.2026 157230607
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.0088 19.03.2027 155830621
Short 1633.2001 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3568 11.66 158569767
Long 11.8348 6.37 159232052
Long 20.415 2.74 159435817
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.0489 13.13 157036030
Short 11.5014 5.61 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -56.36 134029532
Long 8 -11.79 152739230
Long 12 -21.98 152989412
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten