ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) am Vormittag mit Verlusten

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 81,98 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'566 Punkten steht. In der Spitze fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 81,80 CHF. Mit einem Wert von 82,04 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 105'814 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 89,14 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 52,66 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist somit 35,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,940 CHF an ABB (Asea Brown Boveri)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,18 USD aus. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 CHF. Im Vorjahresviertel hatte ABB (Asea Brown Boveri) 0,52 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.51 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.31 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 20.10.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte ABB (Asea Brown Boveri) möglicherweise am 19.10.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie in Höhe von 3,37 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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