So viel Wert wäre mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen

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VeChain wurde gestern vor 1 Jahr bei 0.024422 USD gehandelt. Bei einer VET-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4’094.75 VeChain. Die gehaltenen Coins wären gestern 19.18 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0.004685 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 80.82 Prozent verkleinert.

Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0.004358 USD. Am 13.08.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.026563 USD.

Redaktion finanzen.net