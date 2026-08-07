Handel in Zürich: So steht der SMI am Freitagnachmittag

Am Freitag notiert der SMI um 15:40 Uhr via SIX 0.41 Prozent höher bei 14’578.47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.683 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0.048 Prozent schwächer bei 14’511.78 Punkten in den Freitagshandel, nach 14’518.75 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14’624.87 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’542.45 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der SMI bereits um 1.43 Prozent zu. Der SMI lag vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 14’360.45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der SMI einen Wert von 13’135.43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der SMI 11’849.58 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 10.05 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’656.05 Punkte. Bei 12’053.51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SMI-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im SMI zählen aktuell Sika (+ 1.99 Prozent auf 195.10 CHF), Roche (+ 1.65 Prozent auf 370.70 CHF), Lonza (+ 1.55 Prozent auf 575.40 CHF), Partners Group (+ 1.44 Prozent auf 732.80 CHF) und Alcon (+ 1.06 Prozent auf 57.02 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Amrize (-8.23 Prozent auf 38.37 CHF), Swisscom (-2.57 Prozent auf 626.50 CHF), Holcim (-1.60 Prozent auf 71.42 CHF), Logitech (-0.80 Prozent auf 83.94 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.80 Prozent auf 198.50 CHF).

Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die Amrize-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’363’756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 310.101 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Werte

Unter den SMI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch