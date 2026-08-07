Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.73 Prozent fester bei 5’547.47 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.034 Prozent auf 5’509.13 Punkte an der Kurstafel, nach 5’507.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’509.13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’549.12 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.79 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’421.43 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’113.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’467.40 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.91 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’549.12 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3.59 Prozent auf 177.12 EUR), Roche (+ 2.44 Prozent auf 373.60 CHF), Siemens (+ 2.36 Prozent auf 279.55 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.29 Prozent auf 89.50 GBP) und BAT (+ 1.63 Prozent auf 44.48 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.53 Prozent auf 509.40 EUR), Deutsche Telekom (-0.99 Prozent auf 28.86 EUR), Enel (-0.61 Prozent auf 9.93 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.57 Prozent auf 32.96 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.56 Prozent auf 81.86 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’332’874 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 564.946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch