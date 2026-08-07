Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Sandoz124359842Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Galderma133539272Lonza1384101SAP345952
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rebalancing: Wann sollten Anleger eine Portfolio-Anpassung vornehmen?
Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
Cashflow-Schock bei Amazon, SpaceX und Lucid: Wer kann sich den KI-Boom leisten?
Versorgungsengpässe bei Lagern eröffnen Potenzial für Industrieaktien
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 07.08.2026 12:26:14

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Gewinne

Der STOXX 50 performt am Mittag positiv.

Siemens
261.16 CHF 1.99%
Kaufen Verkaufen

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.73 Prozent fester bei 5’547.47 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.034 Prozent auf 5’509.13 Punkte an der Kurstafel, nach 5’507.27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’509.13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’549.12 Zählern.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.79 Prozent. Vor einem Monat, am 07.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5’421.43 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5’113.99 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wurde der STOXX 50 mit 4’467.40 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11.91 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’549.12 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 3.59 Prozent auf 177.12 EUR), Roche (+ 2.44 Prozent auf 373.60 CHF), Siemens (+ 2.36 Prozent auf 279.55 EUR), London Stock Exchange (LSE) (+ 2.29 Prozent auf 89.50 GBP) und BAT (+ 1.63 Prozent auf 44.48 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.53 Prozent auf 509.40 EUR), Deutsche Telekom (-0.99 Prozent auf 28.86 EUR), Enel (-0.61 Prozent auf 9.93 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.57 Prozent auf 32.96 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.56 Prozent auf 81.86 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die HSBC-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’332’874 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 564.946 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.51 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2815 15.12.2028 151874138
Long 12.4966 16.06.2028 157231303
Long 231.1875 18.09.2026 159012812
Typ Hebel Verfall Valor
Short 924.75 18.12.2026 146216181
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.398 11.69 158569820
Long 11.8558 6.61 159012665
Long 13.4022 5.56 159013323
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.4219 14.13 153511538
Short 10.1621 8.54 152365193
Short 22.5549 3.16 152125364
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -41.89 129024514
Long 10 -11.27 123630198
Long 12 -9.62 130135632
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten