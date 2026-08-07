ABB (Asea Brown Boveri) Aktie News: ABB (Asea Brown Boveri) verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 81,48 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'584 Punkten liegt. In der Spitze fiel die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie bis auf 81,34 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,04 CHF. Bisher wurden via SIX SX 774'252 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 89,14 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie damit 8,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,66 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie liegt somit 54,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ABB (Asea Brown Boveri)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,940 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,18 USD aus. ABB (Asea Brown Boveri) gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,52 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ABB (Asea Brown Boveri) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.51 Mrd. CHF im Vergleich zu 7.31 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ABB (Asea Brown Boveri) am 20.10.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 19.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,37 USD je ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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