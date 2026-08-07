SMI-Papier ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ABB (Asea Brown Boveri) von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit ABB (Asea Brown Boveri)-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 20.15 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 496.252 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.08.2026 auf 82.32 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 40’851.45 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +308.51 Prozent.

Der Börsenwert von ABB (Asea Brown Boveri) belief sich zuletzt auf 149.36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch