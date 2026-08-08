|ICP-Anlage im Blick
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08.08.2026 11:03:09
Wie viel Verlust ein Internet Computer-Investment von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Bei einem frühen Internet Computer-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
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Am 07.08.2025 lag der Kurs von Internet Computer bei 5.348 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in ICP zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 1’869.82 Internet Computer. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’924.29 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 07.08.2026 auf 2.099 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 60.76 Prozent eingebüsst.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 01.08.2026 bei 2.021 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Internet Computer am 08.11.2025 bei 8.964 USD..
Redaktion finanzen.net
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