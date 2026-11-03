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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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05.11.2026 15:49:09

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

AB InBev
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Markt in Mittelamerika habe bei der Brauerei geglänzt, doch die Region Asien-Pazifik hinke von China bedingt hinterher, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket habe das Unternehmen ein solides drittes Quartal hinter sich./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
75.14 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
76.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
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