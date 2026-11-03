EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse EBR Handel mit dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier statt. Zum Handelsende standen AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteile an diesem Tag bei 55.11 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 18.146 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’342.77 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 02.11.2026 auf 74.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34.28 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Börsenbewertung in Höhe von 141.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch