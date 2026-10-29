AB InBev 66.00 CHF 1.83% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 96 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein eher solides als starkes Quartal hinter sich, was dennoch beruhigend sei, schrieb Trevor Stirling am Donnerstagabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:55 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.