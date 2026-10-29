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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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30.10.2026 14:05:32

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 96 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein eher solides als starkes Quartal hinter sich, was dennoch beruhigend sei, schrieb Trevor Stirling am Donnerstagabend./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:55 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
97.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
72.00 € 		Abst. Kursziel*:
34.72%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
71.74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.21%
Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
-
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