AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
66.00CHF
1.19CHF
1.83 %
16:31:17
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
30.10.2026 14:05:32
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für AB Inbev von 96 auf 97 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Brauereikonzern habe ein eher solides als starkes Quartal hinter sich, was dennoch beruhigend sei, schrieb Trevor Stirling am Donnerstagabend./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 20:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
97.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
72.00 €
|
Abst. Kursziel*:
34.72%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
71.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.21%
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|13:05
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|12:26
|AB InBev Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|65.98
|1.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:05
|
Bernstein Research
AB InBev Outperform
|14:03
|
DZ BANK
GSK Halten
|13:56
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|13:51
|
DZ BANK
Amazon Kaufen
|13:51
|
DZ BANK
Salzgitter Halten
|13:51
|
Barclays Capital
Intel Equal Weight
|13:24
|
DZ BANK
UBS Kaufen