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AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

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02.11.2026 07:02:20

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti hob am Sonntag nach dem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie des Bierbrauers für das Gesamtjahr 2026 um zwei Prozent an./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
79.88 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
71.70 € 		Abst. Kursziel*:
11.41%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.33%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
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07:02 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
30.10.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AB InBev Equal Weight Barclays Capital
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