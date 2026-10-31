AB InBev 66.47 CHF 0.66% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti hob am Sonntag nach dem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie des Bierbrauers für das Gesamtjahr 2026 um zwei Prozent an./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.