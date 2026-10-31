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02.11.2026 07:02:20
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev mit einem Kursziel von 79,88 Euro auf "Overweight" belassen. Celine Pannuti hob am Sonntag nach dem unerwartet hohen Überschuss im dritten Quartal ihre Prognose für das Ergebnis je Aktie des Bierbrauers für das Gesamtjahr 2026 um zwei Prozent an./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2026 / 19:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
79.88 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71.70 €
|
Abst. Kursziel*:
11.41%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
72.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.33%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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