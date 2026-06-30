AB InBev 66.13 CHF -1.64% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Brauereikonzerns am 30. Juli dürften eher durchwachsen ausfallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dem Gegenwind durch Kalender- und Währungseffekte stehe der vermutliche Rückenwind durch die Fußball-Weltmeisterschaft gegenüber./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.