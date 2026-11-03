NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Brauereikonzern profitiere von seinen Größenvorteilen als globaler Anbieter, schrieb James Edwardes Jones in einer Studie am Dienstag. Die jüngsten Geschäftsergebnisse hätten dies illustriert. Weniger gut sei es zuletzt in China und den USA gelaufen, das hätten die Absatzregionen Lateinamerika sowie Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) aber wettgemacht./rob/bek/ck;