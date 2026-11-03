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03.11.2026 13:33:24

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform

AB InBev
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Brauereikonzern profitiere von seinen Größenvorteilen als globaler Anbieter, schrieb James Edwardes Jones in einer Studie am Dienstag. Die jüngsten Geschäftsergebnisse hätten dies illustriert. Weniger gut sei es zuletzt in China und den USA gelaufen, das hätten die Absatzregionen Lateinamerika sowie Europa, Naher Osten, Afrika (EMEA) aber wettgemacht./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:53 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 04:53 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
73.68 € 		Abst. Kursziel*:
28.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
73.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.14%
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
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