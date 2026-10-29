AB InBev 65.90 CHF 1.68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Organisches Absatzwachstum, Preis-Mix und der Umsatz hätten die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.