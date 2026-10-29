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30.10.2026 13:05:28
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 80 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Organisches Absatzwachstum, Preis-Mix und der Umsatz hätten die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Mitch Collett in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72.00 €
|
Abst. Kursziel*:
12.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.91%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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