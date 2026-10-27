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|Lukratives AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment?
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27.10.2026 10:02:08
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie Anlegern gebracht.
Am 27.10.2025 wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 52.86 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.892 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 139.24 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Anteils am 26.10.2026 auf 73.60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 39.24 Prozent zugenommen.
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 145.11 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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