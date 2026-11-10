EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie via Börse EBR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 52.47 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 190.585 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14’392.99 EUR, da sich der Wert eines AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papiers am 09.11.2026 auf 75.52 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 43.93 Prozent vermehrt.

Insgesamt war AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) zuletzt 149.25 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch