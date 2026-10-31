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31.10.2026 18:00:38
Oktober 2026: So schätzen Experten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie in den Fokus genommen.
Im Oktober 2026 haben 12 Analysten eine Einschätzung der AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie vorgenommen.
11 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) ein Kursziel von 89,57 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 18,89 EUR gegenüber dem aktuellen EBR-Kurs von 70,68 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|97,00 EUR
|37,24
|30.10.2026
|Deutsche Bank AG
|81,00 EUR
|14,60
|30.10.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|89,00 EUR
|25,92
|30.10.2026
|Barclays Capital
|84,00 EUR
|18,85
|30.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|21,68
|29.10.2026
|UBS AG
|90,00 EUR
|27,33
|29.10.2026
|Bernstein Research
|96,00 EUR
|35,82
|29.10.2026
|RBC Capital Markets
|95,00 EUR
|34,41
|29.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|79,88 EUR
|13,02
|29.10.2026
|UBS AG
|-
|-
|08.10.2026
|RBC Capital Markets
|95,00 EUR
|34,41
|08.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|86,00 EUR
|21,68
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|05.10.2026
|Bernstein Research
|96,00 EUR
|35,82
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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