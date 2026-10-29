AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
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AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 81 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei recht ordentlich gewesen, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Resümee. Mit einem guten Geschäft in Zentral- und Südamerika kompensierten die Belgier Schwächen in China, den USA und der EMEA-Region. Whyatt hob seine operative Gewinnschätzung für 2026 an./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
71.90 €
|
Abst. Kursziel*:
16.83%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
71.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.73%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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