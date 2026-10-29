LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 81 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei recht ordentlich gewesen, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Resümee. Mit einem guten Geschäft in Zentral- und Südamerika kompensierten die Belgier Schwächen in China, den USA und der EMEA-Region. Whyatt hob seine operative Gewinnschätzung für 2026 an./ag/gl;