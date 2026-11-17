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|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investmentbeispiel
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17.11.2026 10:02:05
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an diesem Tag 97.09 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.030 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 79.25 EUR, da sich der Wert einer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie am 16.11.2026 auf 76.94 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20.75 Prozent eingebüsst.
Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 151.69 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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