Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Papier an der Börse EBR ausgeführt. Zur Schlussglocke war die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie an diesem Tag 97.09 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.030 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 79.25 EUR, da sich der Wert einer AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie am 16.11.2026 auf 76.94 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 20.75 Prozent eingebüsst.

Jüngst verzeichnete AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) eine Marktkapitalisierung von 151.69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch