Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’605 -0.3%  SPI 17’336 -0.2%  Dow 46’466 0.6%  DAX 24’236 1.7%  Euro 0.9231 -0.1%  EStoxx50 5’671 1.1%  Gold 4’312 1.5%  Bitcoin 88’072 2.2%  Dollar 0.7923 0.0%  Öl 60.7 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Lufthansa-Aktie im Plus: Verdoppelte Standortkosten setzen deutsche Inlandsflüge unter Druck
Airbus-Aktie gesucht: Indische IndiGo bestellt 30 A350
Hannover Rück-Aktie freundlich: Steigende Nachfrage im deutschen Schaden-Geschäft
Siemens Healthineers-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Merck-Aktie
Suche...

Visa Aktie 3826452 / US92826C8394

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 20.10.2025 16:01:03

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch aktuell fort.

NVIDIA
144.65 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0.42 Prozent stärker bei 46’386.82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.716 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.711 Prozent auf 45’862.37 Punkte an der Kurstafel, nach 46’190.61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46’490.75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 46’312.88 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’315.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44’342.19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 43’275.91 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 9.42 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 47’049.64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 2.52 Prozent auf 258.64 USD), Salesforce (+ 2.18 Prozent auf 248.37 USD), Merck (+ 1.52 Prozent auf 86.08 USD), Boeing (+ 1.50 Prozent auf 216.13 USD) und UnitedHealth (+ 1.23 Prozent auf 360.99 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen American Express (-0.67 Prozent auf 344.29 USD), Visa (-0.52 Prozent auf 340.10 USD), Coca-Cola (-0.48 Prozent auf 68.11 USD), NVIDIA (-0.29 Prozent auf 182.69 USD) und McDonalds (-0.12 Prozent auf 307.72 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4’338’695 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.818 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu American Express Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten