Zuversicht in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0.42 Prozent stärker bei 46’386.82 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.716 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.711 Prozent auf 45’862.37 Punkte an der Kurstafel, nach 46’190.61 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46’490.75 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 46’312.88 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’315.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wurde der Dow Jones auf 44’342.19 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 43’275.91 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 9.42 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 47’049.64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Apple (+ 2.52 Prozent auf 258.64 USD), Salesforce (+ 2.18 Prozent auf 248.37 USD), Merck (+ 1.52 Prozent auf 86.08 USD), Boeing (+ 1.50 Prozent auf 216.13 USD) und UnitedHealth (+ 1.23 Prozent auf 360.99 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen American Express (-0.67 Prozent auf 344.29 USD), Visa (-0.52 Prozent auf 340.10 USD), Coca-Cola (-0.48 Prozent auf 68.11 USD), NVIDIA (-0.29 Prozent auf 182.69 USD) und McDonalds (-0.12 Prozent auf 307.72 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4’338’695 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.818 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch