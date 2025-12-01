Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'851 0.1%  SPI 17'661 0.1%  Dow 47'512 -0.4%  DAX 23'597 -1.0%  Euro 0.9339 0.2%  EStoxx50 5'669 0.0%  Gold 4'227 0.3%  Bitcoin 67'931 -6.5%  Dollar 0.8037 -0.1%  Öl 63.0 -0.3% 
Index-Performance im Fokus 01.12.2025 18:01:11

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag leichter

Der Dow Jones erleidet aktuell Verluste.

McDonald's
250.40 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

Um 17:59 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.45 Prozent auf 47’501.56 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 19.196 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.491 Prozent tiefer bei 47’482.25 Punkten in den Montagshandel, nach 47’716.42 Punkten am Vortag.

Bei 47’335.42 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 47’676.03 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 47’562.87 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 45’544.88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, mit 44’910.65 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 12.05 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Walt Disney (+ 1.99 Prozent auf 106.55 USD), Nike (+ 1.73 Prozent auf 65.75 USD), Salesforce (+ 1.58 Prozent auf 234.19 USD), Chevron (+ 1.36 Prozent auf 153.19 USD) und NVIDIA (+ 1.28 Prozent auf 179.27 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Amgen (-1.87 Prozent auf 338.99 USD), McDonalds (-1.86 Prozent auf 306.02 USD), Merck (-1.66 Prozent auf 103.09 USD), Goldman Sachs (-1.34 Prozent auf 814.93 USD) und Coca-Cola (-1.31 Prozent auf 72.16 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 18’479’293 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.705 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 8.71 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.70 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

