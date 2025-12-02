Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Honeywell Aktie 952258 / US4385161066

Marktbericht 02.12.2025 20:03:56

Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones am Nachmittag

Aktuell zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.24 Prozent stärker bei 47’403.30 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.191 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.616 Prozent auf 47’580.85 Punkte an der Kurstafel, nach 47’289.33 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 47’263.92 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47’597.11 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 47’562.87 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, stand der Dow Jones noch bei 45’295.81 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44’782.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 11.82 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48’431.57 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 8.86 Prozent auf 202.98 USD), Caterpillar (+ 1.70 Prozent auf 577.74 USD), Honeywell (+ 1.18 Prozent auf 192.47 USD), Salesforce (+ 0.89 Prozent auf 234.90 USD) und NVIDIA (+ 0.77 Prozent auf 181.30 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Procter Gamble (-2.35 Prozent auf 143.98 USD), Home Depot (-1.98 Prozent auf 304.40 EUR), Coca-Cola (-1.95 Prozent auf 70.55 USD), Chevron (-1.63 Prozent auf 150.06 USD) und Sherwin-Williams (-1.58 Prozent auf 336.09 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 23’403’723 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.704 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.71 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

