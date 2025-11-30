Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
|
30.11.2025 22:30:39
Coca-Cola-Aktie: Experten empfehlen Coca-Cola im November mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Experten die Coca-Cola-Aktie im letzten Monat ein.
Die Coca-Cola-Aktie wurde im November 2025 von 3 Experten analysiert.
3 Experten stufen die Coca-Cola-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 79,33 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Coca-Cola auf 73,12 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|79,00 USD
|8,04
|19.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|79,00 USD
|8,04
|19.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Coca-Cola Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
