Coca-Cola-Aktie: Experten empfehlen Coca-Cola im November mehrheitlich zum Kauf

Die Coca-Cola-Aktie wurde im November 2025 von 3 Experten analysiert.

3 Experten stufen die Coca-Cola-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 79,33 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Coca-Cola auf 73,12 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 79,00 USD 8,04 19.11.2025 JP Morgan Chase & Co. 79,00 USD 8,04 19.11.2025

Redaktion finanzen.ch