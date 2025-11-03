Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’298 0.5%  SPI 17’060 0.5%  Dow 47’563 0.1%  DAX 24’207 1.0%  Euro 0.9299 0.2%  EStoxx50 5’701 0.7%  Gold 3’999 -0.1%  Bitcoin 86’532 -2.8%  Dollar 0.8075 0.4%  Öl 65.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
SAP-Aktie im Fokus: So wurde SAP zum erfolgreichsten Software-Export Deutschlands
Roche-Aktie freundlich: Forschungserfolg mit Gazyva bei SLE erzielt
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
Highland Critical Minerals-Aktie beflügelt: Neues Explorationsprogramm für Seltene Erden erfreut Anleger
Suche...
Plus500 Depot

Nike Aktie 957150 / US6541061031

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktien-Prognosen 03.11.2025 11:50:00

Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften

Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften

Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Nike-Aktie im Überblick.

Nike
52.09 CHF -0.97%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen Oktober haben 17 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

13 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 85,12 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 20,53 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 64,59 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research90,00 USD39,3413.10.2025
RBC Capital Markets85,00 USD31,6010.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.89,00 USD37,7902.10.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)70,00 USD8,3802.10.2025
Bernstein Research90,00 USD39,3401.10.2025
DZ BANK--01.10.2025
UBS AG71,00 USD9,9201.10.2025
Barclays Capital70,00 USD8,3801.10.2025
JP Morgan Chase & Co.100,00 USD54,8201.10.2025
Jefferies & Company Inc.115,00 USD78,0501.10.2025
RBC Capital Markets90,00 USD39,3401.10.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Nike-Aktie springt hoch: Zahlen besser als erwartet

Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nike Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
10.10.25 Nike Outperform RBC Capital Markets
02.10.25 Nike Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.25 Nike Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

💡 Mut zur Börse in der Vorsorge!
Im Gespräch mit Versicherungsexperte Christian Jetzer geht es um die wohl spannendste Frage der privaten Altersvorsorge:
👉 Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich?

Viele Schweizerinnen und Schweizer sparen weiterhin auf dem klassischen 3a-Sparkonto – trotz minimaler Zinsen und hoher Inflation. Christian Jetzer erklärt, warum Anlegen mit Wertschriften heute fast ein Muss ist, welche Renditechancen und Risiken bestehen und wie du Steuern sparen kannst.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025

Inside Trading & Investment

09:37 Logo WHS DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien im Fokus: Interaktiver Marktausblick heute um 10:30 Uhr
09:30 SG-Marktüberblick: 03.11.2025
09:27 SMI rutscht unter 200-Tage-Linie
07:30 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Starke Monatsbilanz
31.10.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 17.40% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
31.10.25 Mut zur Börse: Lohnt sich die wertschriftengebundene Säule 3a wirklich? | Börsentag Zürich 2025
30.10.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
30.10.25 Rohstoffmärkte im Wirbelwind der Weltpolitik
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’816.90 19.12 S2S3VU
Short 13’088.38 13.49 UEBSLU
Short 13’573.36 8.85 UIDBSU
SMI-Kurs: 12’298.22 03.11.2025 11:44:30
Long 11’741.68 19.12 SWFBJU
Long 11’454.50 13.35 BZDS0U
Long 10’955.13 8.76 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 52.09 -0.97% Nike Inc.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Die Performance der Kryptowährungen
"The Big Short"-Investor Michael Burry setzt auf mutige Investitionsstrategien
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktienrückkaufprogramme erfreuen sich grosser Beliebtheit: Das sind die Vor- und Nachteile
So dürften sich die Ölpreise laut IEA, Goldman Sachs und JPMorgan 2026 entwickeln
Wegen Gegengebots für Metsera: Pfizer verklagt Novo Nordisk - Aktie im Plus
Roche-Aktie freundlich: Forschungserfolg mit Gazyva bei SLE erzielt
SMI und DAX mit freundlichem Novemberauftakt -- Börsen in Fernost schliesslich fester
Schwacher Handel in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Top-Rankings

Oktober 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Oktober 2025: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Im Oktober 2025 kam es weltweit zu grösseren Ausschlägen an den Börsen. Auch vor dem deutschen L ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Rohstoffe im Oktober 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
11:50 Preis für Opec-Öl gestiegen
11:46 Schleswig-Holsteins FDP fordert Klarheit zu Northvolt-Millionen
11:36 Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste
11:43 thyssenkrupp-Aktie gefragt: Deutsche Bank Research lässt Einstufung auf 'Hold'
11:33 ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung erreicht Wachstumsschwelle
11:34 US-Zinshoffnung lässt nach: Aktien von LEG, TAG & Co. unter Druck
11:22 EnviaM senkt erneut Strom- und Gaspreise für Ostdeutschland
11:19 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Apple auf 'Hold' - Ziel 246,99 Dollar
11:07 Industrie und Handel im Osten deutlich optimistischer
11:04 Großbritannien: Industriestimmung hellt sich etwas mehr als erwartet auf