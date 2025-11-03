Nike Aktie 957150 / US6541061031
|
03.11.2025 11:50:00
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
Die aktuellen Einstufungen der Experten zur Nike-Aktie im Überblick.
Im vergangenen Oktober haben 17 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.
13 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 85,12 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 20,53 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 64,59 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|90,00 USD
|39,34
|13.10.2025
|RBC Capital Markets
|85,00 USD
|31,60
|10.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|89,00 USD
|37,79
|02.10.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|70,00 USD
|8,38
|02.10.2025
|Bernstein Research
|90,00 USD
|39,34
|01.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|01.10.2025
|UBS AG
|71,00 USD
|9,92
|01.10.2025
|Barclays Capital
|70,00 USD
|8,38
|01.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|100,00 USD
|54,82
|01.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|115,00 USD
|78,05
|01.10.2025
|RBC Capital Markets
|90,00 USD
|39,34
|01.10.2025
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Nike Inc.
|
31.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
30.10.25
|Puma to cut 900 jobs as new chief tries to close gap with Nike and Adidas (Financial Times)
|
29.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Minuszeichen in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Gewinne in New York: Dow Jones mittags stärker (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
28.10.25
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Nike Inc.
|13.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
