Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften

Im vergangenen Oktober haben 17 Experten die Aktie von Nike wie folgt eingeschätzt.

13 Analysten empfehlen die Nike-Aktie mit Kaufen, 4 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 85,12 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 20,53 USD zum aktuellen NYSE-Kurs von Nike in Höhe von 64,59 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 90,00 USD 39,34 13.10.2025 RBC Capital Markets 85,00 USD 31,60 10.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 89,00 USD 37,79 02.10.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 70,00 USD 8,38 02.10.2025 Bernstein Research 90,00 USD 39,34 01.10.2025 DZ BANK - - 01.10.2025 UBS AG 71,00 USD 9,92 01.10.2025 Barclays Capital 70,00 USD 8,38 01.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 100,00 USD 54,82 01.10.2025 Jefferies & Company Inc. 115,00 USD 78,05 01.10.2025 RBC Capital Markets 90,00 USD 39,34 01.10.2025

Redaktion finanzen.ch