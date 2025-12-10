Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Am Mittwoch sprang der Dow Jones via NYSE letztendlich um 1.05 Prozent auf 48’057.75 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.246 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.345 Prozent fester bei 47’724.52 Punkten in den Handel, nach 47’560.29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’462.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 48’197.30 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0.180 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47’368.63 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’490.92 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Stand von 44’247.83 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13.36 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48’431.57 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 3.88 Prozent auf 65.79 USD), Caterpillar (+ 3.53 Prozent auf 615.35 USD), Johnson Johnson (+ 3.29 Prozent auf 206.54 USD), American Express (+ 3.20 Prozent auf 375.57 USD) und JPMorgan Chase (+ 3.19 Prozent auf 310.11 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Microsoft (-2.74 Prozent auf 478.56 USD), Walmart (-1.63 Prozent auf 113.18 USD), Home Depot (-1.25 Prozent auf 297.15 EUR), Boeing (-0.82 Prozent auf 198.72 USD) und NVIDIA (-0.64 Prozent auf 183.78 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41’548’390 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.872 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.82 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch