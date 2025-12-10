Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’921 -0.1%  SPI 17’761 0.0%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’130 -0.1%  Euro 0.9354 -0.2%  EStoxx50 5’708 -0.2%  Gold 4’227 0.4%  Bitcoin 74’021 -1.0%  Dollar 0.7999 -0.8%  Öl 62.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335NVIDIA994529Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343Novartis1200526Rheinmetall345850
Top News
Europas Börsengewinner 2025: Wo Anleger jetzt noch einsteigen können
Nach Kursrally 2025: Kann die SoFi-Aktie ihren Höhenflug 2026 fortsetzen?
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Intel-Aktie höher: EU-Strafe gegen Intel laut europäischem Gericht zu hoch
Microsoft- und Amazon-Aktie im Fokus: Neue Milliardeninvestitionen für KI in Indien
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 10.12.2025 22:33:58

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Dow Jones aktuell: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der Dow Jones verzeichnete am Mittwoch Kursanstiege.

Boeing
162.18 CHF -1.29%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch sprang der Dow Jones via NYSE letztendlich um 1.05 Prozent auf 48’057.75 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19.246 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.345 Prozent fester bei 47’724.52 Punkten in den Handel, nach 47’560.29 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 47’462.94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 48’197.30 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0.180 Prozent zu. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47’368.63 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’490.92 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 10.12.2024, den Stand von 44’247.83 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13.36 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 48’431.57 Punkte. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 3.88 Prozent auf 65.79 USD), Caterpillar (+ 3.53 Prozent auf 615.35 USD), Johnson Johnson (+ 3.29 Prozent auf 206.54 USD), American Express (+ 3.20 Prozent auf 375.57 USD) und JPMorgan Chase (+ 3.19 Prozent auf 310.11 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Microsoft (-2.74 Prozent auf 478.56 USD), Walmart (-1.63 Prozent auf 113.18 USD), Home Depot (-1.25 Prozent auf 297.15 EUR), Boeing (-0.82 Prozent auf 198.72 USD) und NVIDIA (-0.64 Prozent auf 183.78 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 41’548’390 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.872 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.82 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:48 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08:45 Boeing Buy UBS AG
08.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
08.12.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Boeing Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Eli Lilly and Co.
NEU✅ Alphabet A
NEU✅ Woodward Inc

inklusive Rebalancing:
❌ Palo Alto Networks
❌ Microsoft
❌ Interactive Brokers

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch

Inside Trading & Investment

16:54 Die Anleger werden sich auf die Leitlinien der Fed konzentrieren
09:16 Anleger üben sich in Zurückhaltung
08:00 3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Eli Lilly and Co, Alphabet & Woodward mit François Bloch
06:58 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – An der nächsten Hürde
09.12.25 Julius Bär: 8.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Anheuser-Busch InBev SA/NV
09.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Roche, Swiss Re, Swisscom
09.12.25 SG-Marktüberblick: 09.12.2025
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’446.76 19.45 BWCSGU
Short 13’722.80 13.68 S8QBLU
Short 14’229.49 8.92 BX0SPU
SMI-Kurs: 12’921.48 10.12.2025 17:31:09
Long 12’383.46 19.74 SP2B8U
Long 12’086.72 13.61 SZEBLU
Long 11’585.18 8.95 BO0SVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 162.18 -1.29% Boeing Co.

Meistgelesene Nachrichten

Unilever-Spin-off Magnum Ice Cream-Aktie startet an der Börse - Kurs etwas über Referenzpreis
Idorsia-Aktie schnellt hoch: Schlafmittel mit Prix Galien Bridges Award ausgezeichnet - weitere Studiendaten zu Aprocitentan veröffentlicht
TUI-Aktie sinkt dennoch: Nach starken Zahlen kehrt die Dividende zurück
Deutsche Telekom-Aktie dennoch tiefer: KI-Kooperation mit OpenAI
NVIDIA-Aktie etwas tiefer: Teilfreigabe für KI-Chips bringt Bewegung
Roche-Aktie steigt: Giredestrant senkt Rückfall-Risiko bei Brustkrebs um 30 Prozent
Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Nach Anstieg vom Vortag: So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS am Mittwoch
Nach US-Zinsentscheid: US-Börsen schliessen mit Gewinnen -- SMI zum Handelsende knapp im Minus -- DAX schliesst etwas schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
BAT-Aktie verliert: British American Tobacco plant Aktienrückkauf im Wert von 1,3 Milliarden Pfund

Top-Rankings

Stanley Druckenmiller: Diese Aktien hielt er im 3. Quartal 2025
Stanley Druckenmiller hat im dritten Quartal 2025 einige Veränderungen im Depot seines Duquesne ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
Dow Jones 48’057.75 1.05%

finanzen.net News

Datum Titel
22:25 GNW-News: Eine neue Auszeichnung im Guide MICHELIN Doha, zweite Ausgabe
22:18 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Zinssenkung treibt Dow kräftig an
22:13 Aktien New York Schluss: Zinssenkung treibt Dow kräftig an
21:53 ROUNDUP: USA beschlagnahmen Tanker vor Küste Venezuelas
21:37 ROUNDUP: Selenskyj kündigt neues Treffen der Ukraine-Unterstützer an
21:32 ROUNDUP 2: Sorgen um Arbeitsmarkt: US-Notenbank senkt erneut Leitzins
21:28 USA beschlagnahmen Tanker vor Küste Venezuelas
21:02 Devisen: Euro profitiert nur mäßig von Zinssenkung in USA
20:33 ROUNDUP: Rohöl schießt meterhoch aus Pipeline in Brandenburg
20:37 ROUNDUP: US-Notenbank senkt Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr